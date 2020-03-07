اختتمت مساء السبت مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بتأهل كل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك وقطبا الكرة المغربية الرجاء والوداد.

ونجح الزمالك فى الإطاحة بالترجي التونسي – حامل لقب أخر نسختين- بعد أن تغلب عليه فى الذهاب 3-1 قبل أن يخسر فى العودة بهدف دون رد ليضرب الزمالك موعدا مع الرجاء المغربي الذى نجح فى التأهل على حساب مازيمبي الكونغولي بمجوع المباراتين 3-1.

أما الأهلي فقد رد إعتباره أمام صن داونز الجنوب افريقي بعد أن فاز عليه ذهابا بهدفين نظيفين فى ستاد القاهرة، وتعادل في الإياب على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، على أن يلاقي الوداد المغربي فى نصف النهائي الذى تأهل على حساب النجم الساحلي 2-1 بمجموع المباراتين



ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 1 أو 2 مايو المقبل فى المغرب على ملعب محمد الخامس ، وتقام مباريات الإياب يومي 8 و9 من نفس الشهر بالقاهرة.

ولن يستطيع الأهلي والزمالك من لعب لقاء العودة على ملعب ستاد القاهرة الذى خاضا عليه الفريقين مباراتي ربع النهائي نظرا لإغلاقه وأصبح ملعب السلام هو الأقرب لإستضافة المباراتين .





المباراة النهائية للمسابقة القارية الأغلى في إفريقيا ستلعب في الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.

وللمرة الرابعة سيكون نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عربيا خالصا

المرة الأولى كانت فى نسخة 2005 بعد صعود الأهلي ، والرجاء البيضاوي المغربي من المجموعة الأولي ، والنجم الساحلي التونسي، والزمالك من المجموعة الثانية.

وأطاح الأهلي وقتها بالزمالك من نصف النهائي ثم توج باللقب على حساب النجم فى النهائي.

المرة الثانية كانت فى نسخة 2007، وصعد النجم الساحلي التونسي، والاتحاد الليبي من المجموعة الأولي، والأهلي ، والهلال السوداني من المجموعة الثانية ، وتخطي الأهلي بطل ليبيا والنجم عبر الهلال السوداني قبل أن يتوج بطل تونس باللقب فى الدور النهائي على حساب الأهلي.

المرة الثالثة كانت فى نسخة 2017 وتأهل وقتها الأهلي والنجم الساحلي واتحاد الجزائر والوداد المغربي قبل أن يتوج الوداد باللقب على حساب الأهلي.