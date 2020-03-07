طقس سيئ يضرب الإسكندرية في ثالث أيام نوة «الحسوم»

شهدت محافظة الإسكندرية تقلبا في الأحوال الجوية في ثالث أيام نوة "الحسوم"، مصاحب بطقس شديد البرودة وانخفاض في درجات الحرارة تصل لحد الصقيع، وأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، فيما اشتدت الرياح وارتفع سطح البحر نحو 4 أمتار.

ودفعت شركة الصرف الصحي، برئاسة اللواء محمود نافع، اليوم السبت، بعدد من سيارات الكسح والشفط في مناطق التمركزات الرئيسة بمنطقة طوسون وسور الأكاديمية العربية وسور كلية التربية الرياضية، لكسح وشفط تراكمات مياه الأمطار، متفقدا أعمال تطهير الشنايش في البؤر الساخنة.

كما قام الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تصريف مياه الأمطار للتأكد من السيولة المرورية، موجها خلال الجولة بضرورة المتابعة المستمرة للشوارع والميادين لاتخاذ اللازم تجنبا لحدوث أي مشكلات تعيق حركة سير المواطنين والمركبات.

وتابع الجندي أعمال كسح مياه الأمطار بالتنسيق مع مسؤولي الصرف الصحي بالمنتزه ثان، حيث تمت المتابعة بمنطقه طوسون وشارع بورسعيد الرئيسي بمنطقة المعمورة البلد.

من جهته، شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الإستعداد القصوى من قِبل مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، تحسبا للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية المصاحبة للنوات، مؤكدا على استمرار تلقي غرف العمليات الرئيسة والفرعية على تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن.

وفي السياق ذاته، تفقدت نجوى أمين، رئيسة حي الجمرك، أعمال تطهير الشنايش ورفع المخلفات في مناطق المنشية والأنفوشي واللبان وشارع إسماعيل صبري.