مدرب الترجي: كثرة الغيابات سبب الخروج من دوري الأبطال أمام الزمالك

أرجع عثمان النجار المدرب المساعد لفريق الترجي الخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا أمام الزمالك المصري إلى الغيابات العديدة في صفوف الفريق جراء والعقوبات والإصابات.

وخرج الترجي من البطولة بخسارته (3/2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد أن حقق فوزا غير كاف في رادس مساء الجمعة بهدف نظيف.

وقال النجار الذي قاد الفريق مع مدرب الشباب كمال القلصي بسبب عقوبات الكاف ضد المدرب الأول معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي "بداياتنا كانت مثالية وتوفقنا في التسجيل مبكرا لكننا لم ننجح في ايجاد الحلول فيما بعد وجهودنا كانت عقيمة".

وأضاف النجار "الغيابات في الفريق أثرت في صناعة اللعب ولا يمكننا أن نلوم اللاعبين لقد أدوا ما عليهم في المباراة ولم يبخلوا بأي جهد".

وتابع المدرب "لم نوفق في هذه البطولة لكننا سنستمر في العمل ونقدم اعتذارنا للجمهور".

وافتقد الترجي خدمات قائده خليل شمام، الذي تم إيقافه ست مباريات من قبل كاف، على خلفية أحداث مباراة الذهاب في القاهرة بالإضافة لنجمه الجزائري عبدالرؤوف بن غيث، الذي عوقب بالإيقاف أربع مباريات.

وغاب أيضا عن الفريق محمد علي بن رمضان، الذي أقصي في مباراة القاهرة، وإلياس الشتي وسامح الدربالي وطه الخنيسي بسبب الإصابات.