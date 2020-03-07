الرئيس الجزائري تبون يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء

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يترأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون غدا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن الاجتماع يتضمن المناقشة والمصادقة على عروض تتعلق بتطوير النشاطات في قطاعات الطاقة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والموارد المائية والسياحة والصناعة التقليدية والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة.

كما يستمع مجلس الوزراء الى مداخلة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الدولية المرتبطة بفيروس كورونا والتدابير المتخذة في الجزائر لمواجهة هذا الفيروس.