أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات السعودية احتجزت ثلاثة من كبار أمراء العائلة الحاكمة، هم الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان وولى العهد السابق الأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي، والأمير نواف الشقيق الأصغر للأمير محمد بن نايف.

وأشارت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" الأمريكيتين إلى أن الاعتقال تم في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"

وبحسب "وول ستريت جورنال" اقتحم رجال أمن مقنعون ويرتدون زيا أسود منازل الأمراء الثلاثة صباح أمس الجمعة، على خلفية محاولة انقلاب مزعومة.

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع أن الديوان الملكي السعودي أبلغ أعضاء كبار في العائلة الحاكمة أن أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف كانا يخططان لانقلاب.

ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين السعوديين للتعليق في ساعة مبكرة من صباح السبت. ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق.

و قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن بعض أفراد الأسرة الحاكمة سعوا لتغيير ترتيب وراثة العرش معتبرين أن الأمير أحمد أحد الخيارات الممكنة الذي يمكن أن يحظى بدعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية.

وذكر سعوديون مطلعون ودبلوماسيون غربيون للوكالة أن من غير المرجح أن تعارض الأسرة الحاكمة ولي العهد أثناء حياة الملك سلمان (84 عاما) مدركة أن من غير المحتمل أن ينقلب الملك على ابنه.

وفوض العاهل السعودي معظم مسؤوليات الحكم إلى نجله ولكنه ما زال يرأس الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء ويستقبل الضيوف الأجانب.

ولم يظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز بشكل كبير منذ عودته إلى الرياض في أكتوبر 2018 بعد شهرين ونصف الشهر في الخارج، وخلال هذه الرحلة بدا أنه ينتقد القيادة السعودية.

وقالت مصادر في وقت سابق إن الأمير أحمد كان من بين ثلاثة أشخاص فقط في هيئة البيعة، التي تضم كبار أعضاء الأسرة الحاكمة، عارضوا تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو 2017.