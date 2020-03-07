إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة "فان" على الطريق الصحراوي الكيلو 80 اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد حمدي حميدي، نائب مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد إصابة 5، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي وهم كل من "أحمد ن م" البالغ من العمر 20 عاما كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "عبد الرحمن ش ز" البالغ من العمر 24 عاما جرح بفروة الرأس، و" مؤمن ش ع" البالغ من العمر 21 عاما كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ناصر ي ع" البالغ من العمر 55 عاما كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"عمار ن ي" البالغ من العمر 25 عاما كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجميعهم من القاهرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.