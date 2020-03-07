رئيس وزراء لبنان: سنتخلف عن سداد سندات دولية مستحقة الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين مساء اليوم السبت تعليق سداد استحقاق 9 مارس الحالي من السندات الدولية (يوروبوند) على وقع التحركات الشعبية جنوب لبنان وشماله وشرقه وفي جبل لبنان.

تصريح دياب جاء بعد اجتماع عقده مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، بحضور دياب والوزراء. وخصص لدراسة القرار الواجب اتخاذه بخصوص استحقاق السندات الدولية "اليوروبوند".

واستمع مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى عرض قدّمه في هذا الإطار عدد من المستشارين المحليين والدوليين، حول مختلف الاحتمالات المترتبة على أي قرار سيتخذ وتداعياته.

وقال دياب: "اليوم نواجه استحقاق 6ر4 مليار دولار في العام 2020 وتستحق الدفعة الأولى بعد يومين وأمام هذا الاستحقاق لا يسعنا إلا حماية مصلحة الوطن والشعب واحتياطاتنا من العملة الصعبة تدفعنا إلى تعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند".

وأضاف: "الدولة غير قادرة على تسديد الاستحقاق المقبل، وستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتنساب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية".

ولفت إلى أن "إعادة هيكلة الدين والإصلاحات الجريئة تحتاج إلى وقت وجهد وتدابير صعبة ويحتاج ذلك إلى تكاتف وصبر لتحقيق الإصلاحات من أجل صون لبنان ومستقبل اللبنانيين".

وأعلن أن "أكثر من 50 دولة تخلفت على سدد ديونها ومن طبق الإصلاحات اللازمة تعافى ونحن مصممون على ذلك".

وسأل: "كيف يمكن أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يستطيعون الحصول على أموالهم من المصارف، أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية أو هناك من ليس لديه المال لشراء الخبز".

وأشار إلى أن "هذا القرار لم يكن سهلا بل جاء بعد دراسات معمقة لعدد من الخيارات المتاحة، وقرار تعليق الدفع هو اليوم السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للإصلاحات".

وقال إن "هذا القرار نابع من حرصنا على مصلحة كل المواطنين ومن تصميمنا على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم".

وأوضح أن حكومته "تصرفت منذ ولادتها على صياغة برنامج إصلاحي يرتكز على معالجة الدين ضمن برنامج يهدف إلى اعادة الثقة إلى بلدنا".

ولفت إلى أن "إعادة التوازن للمالية العامة تتصدر سلم أولويتنا ولا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني"،

مشيرا إلى أن "البرنامج الاصلاحي سيؤمن موارد إضافية تستفد منه قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية وتهدف إلى خفض النفقات".

وأضاف دياب: "لا نحتاج قطاع مصرفي يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا ويجب إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي"، مضيفاً " سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي خاصة ودائع صغار المودعين الذين يشكلون أكثر من 90% من الحسابات وعلينا وقف النزيف المالي وسنقدم مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المصارف والعملاء لتصبح أكثر عدلا وإنصافاً".

وأعلن التزامه " برؤية الاستقرار والنمو المقترحة في سيدر والاصلاحات التي تم التوافق عليها في المؤتمر ستطبق لأنها أساسية، وهذه الإصلاحات مهمة لإعادة الثقة والدعم من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي".

وأوضح الرئيس دياب أن هذه الاجراءات ستساعدنا " على الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج، ولبنان الغد سيرتكز أكثر على الصناعة والزراعة والمعرفة والتكنولوجيا بالاضافة إلى قطاعي السياحة والخدمات وسنعمل على تطوير قطاعنا المصرفي".

وقال "لأن الشفافية هي الطريقة الفضلى لمكافحة الفساد، فقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون يرمي إلى كشف السرية المصرفية عن كل من تولى ويتولى الشأن العام وبدأ إصلاح النظام القضائي من خلال التشكيلات القضائية".

وأضاف "يمر الوطن بمرحلة دقيقة من تاريخه، يصارع البلد بقوة الارادة التي يمتلكها كي لا يتبلعه الدوار، واللبنانينون معروفن بالإنتصار على الأزمات".

وتابع رئيس الحكومة" الرهان اليوم على قدرة اللبنانيين على خوض معركة استقلال جديدة للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم".

وأشار إلى أن " مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار، أي ما يعادل 170 بالمئة من الناتج المحلي وأدى تدني مستوى الاحتياط بالعملة الصعبة إلى مزيد من الضغط على العملة الصعبة".

وأعلن دياب أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن "أكثر من 40 % من اللبنانيين قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر، وذلك بسبب أن النموذج الاقتصادي الذي أرسته السياسات السابقة ".

يذكر أن لبنان يواجه استحقاق تسديد سندات (اليوروبوند) المترتبة عليه في 9 مارس الحالي بقيمة (2ر1 مليار دولار)، وتنقسم الآراء على مستوى الاقتصاديين والسياسيين بين مؤيّد لتسديد الدين المتوجب ومعارض له.

وأجرى وفد من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزولة منذ حوالي أسبوعين اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين، لتقديم الاستشارة في كيفية الخروج من الأزمة.

وبالرغم من تحذير وزير الصحة من التجمعات بسبب فيروس "كورونا" نظم عدد من المحتجين مسيرات في مدينة صور جنوب لبنان وفي طرابلس شمال لبنان وفي منطقة الزوق في جبل لبنان وفي مدينة زحلة شرق لبنان.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ تكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.