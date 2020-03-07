أستراليا: سنواصل السعي لتحقيق العدالة لضحايا الطائرة الماليزية «إم إتش 17»

تبدأ في هولندا، بعد غد الاثنين، محاكمة 4 مشتبهين بهم في إسقاط طائرة تابعة للخطوط الماليزية في رحلتها رقم "إم إتش 17" بأوكرانيا في عام 2014.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم السبت، إن المحاكمة تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة.

ومن المقرر أن تجرى، غيابيا، محاكمة 3 مواطنين روس وقائد للمتمردين في شرق أوكرانيا، على خلفية الاشتباه في تورطهم في استهداف الطائرة وإسقاطها يوم 17 يوليو عام 2014 بصاروخ روسي.

ولقي جميع ركاب الطائرة "بوينج 777" والذين بلغ عددهم 298 راكبا، معظمهم من هولندا، حتفهم. وكانت الطائرة في طريقها من العاصمة الهولندية امستردام إلى مدينة كوالالمبور، عاصمة ماليزيا، وبين ركابها 38 من المواطنين والمقيمين في أستراليا.

وقال موريسون، في بيان اليوم: "لا يمكن إعادة هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم إلى الحياة، ولكن أستراليا ستواصل السعي من أجل تحقيق العدالة لضحايا الرحلة (إم إتش 17)، وأسرهم."

وأضاف البيان: "تظل أستراليا على التزامها بالسعي لتحقيق العدالة والمساءلة في ما يتعلق بطائرة (إم إتش 17)".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أدانت المحاكمة أمس الجمعة وقالت إنها تقوم على حكم بالإدانة مقرر سلفا.

وتأتي المحاكمة في أعقاب تحقيقات استمرت 5 سنوات، قادتها هولندا وشارك فيها محققون من أستراليا وبلجيكا وأوكرانيا وماليزيا.

وأشارت التحقيقات إلى أن ضلوع جماعة متمردة، تدعمها روسيا، في منطقة دونيتسك، بشرق أوكرانيا، في استهداف الطائرة بصاروخ سطح-جو طراز "بوك"، يعتقد أنه جرى الحصول عليه من روسيا المجاورة.