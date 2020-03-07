تقرير: أردوغان يزور بروكسل لإجراء محادثات بشأن اللاجئين الاثنين المقبل

عقب التوترات الأخيرة في أزمة اللاجئين، يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوجه إلى بروكسل بعد غد الاثنين، حسبما ذكرت محطة "تي آر تي" التركية الرسمية وصحيفة "فيلت" الألمانية، استنادا إلى "مصادر دبلوماسية رفيعة في بروكسل".

ولم يؤكد متحدث باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، اللقاء بناء على استفسار صباح اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية أن الهدف من الزيارة هو التوصل لحل لأزمة المهاجرين الحالية على الحدود التركية-اليونانية، وإعادة توجيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على نحو مبدئي.

وبحسب البيانات، فإن زيارة أردوغان المرتقبة لبروكسل تأتي بناء على دعوة من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ميشيل.

يُذكر أن ميشيل ألتقى أردوغان في أنقرة يوم الأربعاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا استقبلت 6ر3 مليون لاجئ سوري، وقد تعهدت في اتفاق اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 على التصدي للهجرة غير الشرعية. وتحصل أنقرة في المقابل على دعم من الاتحاد الأوروبي لتوفير إمدادات للاجئين.

وتشهد الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تدفقا للمهاجرين واللاجئين بعدما فتحت تركيا الباب على مصراعيه أمام المهاجرين للوصول إلى أوروبا، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وبروكسل في عام 2016.

وتبقى اليونان حدودها مغلقة أمام المهاجرين وتتصدى بشدة للمتسللين، ما أثار انتقادات نشطاء حقوق الإنسان. وتكتظ مخيمات اللجوء في اليونان باللاجئين.

وأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا هاتفيا بأردوغان أمس الجمعة. وبحسب بيانات متحدثة باسم المركز الصحفي الاتحادي في برلين، تناولت المحادثات الوضع على الحدود التركية-اليونانية، وكذلك نتائج لقاء أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل يومين.

واتفقت تركيا وروسيا على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب بشمال غرب سورية.

وقالت المتحدثة مساء أمس إن ميركل تحدثت أيضا مع أردوغان عن سبل تقديم المساعدات للمواطنين في إدلب في أقرب وقت ممكن.