.. وضخ 30% من سلع البطاقات عن شهر مارس الجاري

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن، حيث يصل احتياطي القمح إلى 4.7 شهر، والسكر 5.3 شهر، والزيت 3.3 شهر، موضحا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ضخت ما يقارب الـ30% من سلع البطاقات التموينية المدعمة، وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر مارس الجاري، وذلك للبقالات التموينية البالغ عددها أكثر من 30 ألف منفذ، وفروع جمعيتى التي تصل لـ3400 فرع حتى الآن، وفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية البالغة نحو 498 فرعا.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويكفى احتياجات المواطنين لعدة شهور مقبلة، مؤكدا أن الوزارة تسعى لطرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليتخير منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقا لاحتياجات أسرته ووفقا لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به.

وأوضح أن الشركة القابضة تعمل بشكل متوازن للغاية داخل الأسواق، ويعد دورها اجتماعيا قبل أن يكون ربحيا، خاصة أنه يهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وبجودة عالية، مشددا أن لجنة الشراء المركزى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية بشكل مجمع لتكون أسعارها مخفضة.