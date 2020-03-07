 الزمالك: طارق حامد سيشارك في نصف نهائي دوري الأبطال - بوابة الشروق
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الزمالك: طارق حامد سيشارك في نصف نهائي دوري الأبطال

إبراهيم سعيد
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 1:31 ص | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 1:37 ص

أكد أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم السبت أن طارق حامد لاعب وسط الزمالك حصل على إنذارين بعد البطاقة الصفراء أمام الترجي التونسي مساء الجمعة، مشيرا إلى أن إنذار لقاء السوبر الإفريقي لن يتم احتسابه.

وقال نادي الزمالك عبر موقعة الرسمي أن طارق حامد سيخوض مباراة ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا أمام المتأهل من مباراة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي اللذين يتواجهان السبت في اياب ربع النهائي.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد فوزه بمجموع لقاءي الذهاب والإياب 3-2 بربع نهائي البطولة.


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