فرنسا وبريطانيا تسجلان مئات الإصابات بفيروس كورونا

سجلت فرنسا وبريطانيا مئات الإصابات بفيروس كورونا المتحور الجديد، حسبما أفادت السلطات المعنية في البلدين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية أن إجمالي حالات الإصابة في بريطانيا بلغت 206 حالات إعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم .

وأضافت أن العدد زاد من 163 إلى 206 في غضون 24 ساعة، وأوضحت أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس في البلاد.

وخضع إجمالي 21 ألفا و460 شخصا لاختبارات للكشف عن الفيروس في بريطانيا، وكانت نتائج معظم الاختبارات سلبية.

وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات 716 حالة والوفيات 11 شخصا، بحسب بلومبرج.