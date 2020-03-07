صندوق التنمية المحلية نفذ 1731 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر في 6 أشهر

"شعراوي": قيمة القرض الممنوح من صندوق التنمية المحلية للمقترض الواحد يبلغ 50 ألف جنيه



أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إتاحة 22,6 مليون جنيه تمويل إضافي لصندوق التنمية المحلية، من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن استنفد الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن الصندوق نفذ خلال هذه الفترة 1731 مشروعًا منها 1181 مشروعًا للمرآة بنسبة 68% من إجمالي المشروعات.

وأضاف شعراوي، في بيان له، اليوم السبت، أنه وجه مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرآة المعيلة والشباب في جميع المحافظات، موضحًا أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى.

وأكد أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لقيمة القرض الممنوح من صندوق التنمية المحلية للمقترض الواحد يبلغ 50 ألف جنيه، ولا يتضمن القرض شراء أراضي أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاجية واحدة ويمنح قروضه للشباب والمرآة المعيلة وشركات الأفراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي سيتم تمويله.

وأضاف أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى للمشروعات مجانًا، ويوافق فورًا على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي والتي تراعي المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية آخرى بالنطاق المحلي والقرض الذي تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة، موضحًا أن تكلفة أقراض المشروعات تبلغ 6% سنوياً وتنخفض الى 4% للمقترضين السابق حصولهم على فرص من الصندوق، والتزموا بالسداد فى المواعيد المحددة ويرغبون فى الحصول على فرص جديدة لإضافة طاقة انتاجية جديدة.