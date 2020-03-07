مدبولي: تقنية حديثة للكشف عن كورونا بالمطارات تظهر النتيجة خلال نصف ساعة فقط

تكليف 3 وزراء بالذهاب للإقصر غدا لمتابعة إجراءات الباخرة النيلية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت على توفير تقنيات للكواشف السريعة المتقدمة في المطارات التى ستصل مصر يوم الثلاثاء المقبل، ونتيجتها ستظهر خلال نصف ساعة.

واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء مساء اليوم، أن أي سائح أو قادم من الخارج حال ظهور إيجابية تحليله تحليل تاكيدي لإثبات الحالة، لافتا إلى أن مصر من اوائل الدول التى تستخدم تلك التقنية مع عددا من الدول المتقدمة.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لأطباء الحجر الصحي لافتا إلى أنهم يبذلون جهودا غير عادية والبعض قد يكون متخوف من انتقال المرض له، لكنهم يعملون على مدار اليوم لحماية الوطن والمواطن.

وأشار إلى أنه كلف وزراء الصحة والسكان والطيران المدني والسياحة والآثار بزيارة الاقصر غدا لمتابعة الإجراءات التى تمت في المركب النيلي وليلمس المواطن تلك الإجراءات ويطمئن