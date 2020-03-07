تحقيق تلفزيوني يكشف تورط «ستارباكس» و«نيسبريسو» في عمالة الأطفال

خرج تحقيق صحفي تلفزيوني الأسبوع الماضي، على شاشة القناة الرابعة البريطانية يثبت اعتماد شركتي ستارباكس ونيسبريسو الشهيرتين بكافيهاتهما حول العالم علي عمالة الأطفال الممنوعة دوليا.

وأظهر التحقيق المرئى إن الأطفال يعملون 40 ساعة أسبوعيا في ظروف قاسية وبأجور يومية لا تتجاوز سعر كوب في "ستارباكس".

وأما عن نسبريسو التابعة لشركة نستليه، خرج ممثلها الإعلامي النجم جورج كلوني منذ أيام يبدي أسفه الشديد عن تصرفات العلامة التجارية التي كان وجها دعائيا لها، بعدما اطلع مسبقا على محتوى التحقيق.

وتوصل التحقيق إلى أن الأطفال في تلك المزارع بأعمار صغيرة منهم من في عمر 8 سنوات ولكن توكل إليهم مهام يومية بـ8 ساعات.

ويتقاضى الأطفال أجرهم تبعا لوزن حبوب البن التي يقومون بحصادها أي إذا حصد الطفل 45 كيلوجرام يوميا يتم إعطائه فقط 5 جنيهات إسترلينى.

وخلال التحقيق زار الفريق 7 مزارع بن ممولة لـ"ستار باكس" و5 أخرى ممولة لـ"نيسبريسو" وجميعها تقوم بتشغيل الأطفال ومقر المزارع في دولة جواتيمالا.

وقال الناشط أوليفار هولاند من جمعية "سليسيتار ليداي" إن تلك الشركات لا تريد لأطفال الدول الفقيرة أن يتعلموا وذلك واضح لأن الطفل حينما يعمل أسبوعيا 40 ساعة فهو لن يجد وقتا لتحصيل أي علم.

وأضاف أن ظروف العمل بتلك المزارع ليست آمنة لأن يوضع طفل داخلها.

وذكر التحقيق أن كوبا من القهوة بكافيه "ستار باكس" يبلغ جنيهين إسترلينيين ونصف يأخذ منها الكافيه 88 بنس (عملة بريطانيا)، بينما يذهب 63 وتذهب 38 بينس للضرائب و25 "بينس" لشركة ستارباكس التي دخلها السنوى من آلاف الكافيهات حول العالم 20 مليار جنيه.

وأما 10 بينسات المتبقية من ثمن الكوب، تذهب للمزرعة الممولة لتعطي المزارع فيها بنسا واحدا وهو بدوره يعطي الأطفال العاملين معه كسور من ذلك البينس وهذا ما يصل الطفل من ثمن كوب قهوة.

وقال ميشيل بيرن المدير العالمى لعلامة "ستار باكس" التجارية إن الشركة توقفت منذ عام عن التعامل مع المزارع المذكورة بالتحقيق ولم تستورد منها شيئا خلال موسم الحصاد الماضي، وذلك بعد التحقق منذ أشهر من أن تلك المزارع غير مناسبة للتعامل معها بناءً على المعايير الأخلاقية للشركة.

وقال غيون لي كونث المدير التنفيذي لنيسبريسو إن الشركة لا تتسامح نهائيا مع عمالة الأطفال ولذلك ستنظر إلى المزارع هي التى تم تصويرها في التحقيق وسيتم التحقيق بشأنها وستتوقف الشركة عن استيراد أى شيء منها لحين انتهاء التحقيق.