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مقتل العشرات في حادث سير شمال العاصمة السورية دمشق

علم سوريا
علم سوريا
(د ب أ)
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 9:49 م | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 9:49 م

لقي عشرات الاشخاص حتفهم في حادث سير على طريق دمشق - حمص شمال العاصمة السورية دمشق اليوم السبت.

وقال مصدر طبي في محافظة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب العشرات بجروح بينهم أكثر من 10 في حالة حرجة في اصطدام سيارة نقل وقود مع حافلتين لنقل الراكب وأكثر من سبع سيارات سياحية صغيرة عند منطقة جسر بغداد حوالي 8 كيلومترات شمال شرق العاصمة دمشق ".

وأكد المصدر أن "الجرحى تم توزيعهم على مشافي العاصمة دمشق".

ويعتبر هذا الحادث هو الأسوأ منذ اندلاع الازمة في سورية قبل تسع سنوات .

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