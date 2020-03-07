برتوكول تعاون بين «صيادلة الإسكندرية» و«العربية للعلوم والتكتولوجيا»

وقعت نقابة صيادلة الإسكندرية بروتوكول تعاون مشترك، اليوم السبت، مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في العديد من الدرجات العلمية والبرامج لاستكمال تطوير النقابة للقدرات الإدارية في سوق العمل وفق مناهج مطورة مع أفضل الأساتذة المتخصصين.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، والدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الاكاديمية، والدكتور أيمن رجب، عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة، والدكتور تامر الطحان الأمين العام للنقابة.

فيما أعلنت النقابة عن فتح باب الحجز في ماجستير إدارة الأعمال MBA.