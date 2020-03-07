الرئاسة اللبنانية: إجماع على دعم الحكومة في أي خيار تعتمده باستثناء دفع الديون المستحقة

كشفت الرئاسة اللبنانية اليوم السبت عن أن هناك إجماعا على الوقوف الى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية عن المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير قوله، اثر انتهاء الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا : " استنادا الى الخيارات، قرر المجتمعون الوقوف الى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة".

والتأم مجلس الوزراء اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء للبحث في الوضعين المالي والاجتماعي.