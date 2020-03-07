كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 48 حالة

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد إلى 48 حالة.

وقال المركز وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع إلى 7,041 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 48 حالة حتى الآن ويصل معدل الوفيات لدى المصابين بالفيروس إلى 0.7%.

وعلى جانب آخر، وصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 118 حالة حتى الآن.

وتجاوز عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس 170 ألف شخص ليبلغ 171 ألفا و422 شخصا باستثناء المصابين البالغ عددهم 7041 شخصا.. وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لـ151 ألفا و802 فيما ينتظر 19 ألفا و620 شخصا آخرين نتائج الفحوصات.

جدير بالذكر أن مركز تدابير الحجر الصحي يعلن عن عدد حالات الإصابة بكورونا مرتين يوميا.