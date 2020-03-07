محافظ بني سويف يستعرض مجهودات القطاع الصحي في مجالات الخدمات الطبية والعلاجية والتوعية الصحية والرقابة على الأسواق

أكد الدكتورمحمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، أهمية استمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى.

وأكد «غنيم» أن قطاع الصحة يحتل أولوية قصوى في خطة عمل الجهاز التنفيذي، وذلك بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير النصف شهري عن مجهودات قطاع الصحة،في مجالات تحسين الخدمة الصحية والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمنشآت الطبية الخاصة،والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، فضلاً عن جهود المديرية في جانب الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتبين من التقرير،الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أنه"خلال الفترة من 16 إلى 29 فبراير2020" قامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم عدد 3 قوافل طبية بقرى:التضامن مركز سمسطا،شنرا مركز الفشن،كفر الجزيرة مركز ناصر ،والتي أسفرت عن الكشف على 4518 حالة،وعمل 471 تحليل دم،و151 طفيليات،وعمل أشعة لـ 39،وتحويل 52 للمستشفيات ،و 135 موجات فوق صوتية،وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 434 مواطناً،والكشف المبكر لـ 350 حالة،و 14 قرار للعلاج على نفقة الدولة

وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلية،تم المرور على بعض المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للمديرية (ناصر، الفشن، الصدر،سمسطا،ببا) لمتابعة سير العمل وانتظام المنظومة الصحية ومتابعة قوائم الانتظار،بالإضافة إلى المرور على أقسام الطوارئ داخل المستشفيات للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها،والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتوعية العاملين داخل الأقسام الحرجة،علاوة تحويل عدد من الحالات من وإلى مستشفيات المديرية،فيما قامت إدارة الصيدلة بالتفتيش المفاجئ على 38 صيدلية عامة ، و3 وحدات صحية ،و7 مخازن أدوية و3 مستشفيات

وفي جانب العلاج الطبيعي، تم تنظيم أول مؤتمر علمي للعلاج الطبيعي بالتعاون مع كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف والنقابة العامة للعلاج الطبيعي ،فضلا عن نقل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى ببا إلى المبنى الإداري ، وتم تدريب 30 أخصائي علاج طبيعي بمستشفى بولاق الدكرور ضمن البرنامج الخاص بالإدارة العامة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة،فيما قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على 55 عيادة ، 69 معمل للتحاليل ،و5 مراكز طبية ، و8 مراكز للأشعة

وقامت إدارة الشؤون الوقائية"قسم مراقبة الأغذية"بالمرور على 121 منشآة،وتم سحب 250 عينة، وإعدام 201كجم من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 71 محضرا،فيما تم استخراج 375شهادة صحية، والتوصية بإغلاق 9 منشآت

وفي جانب مجابهة الفيروسات الكبدية، فإنه يجرى حاليا المسح الشامل لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات فوق 18 سنة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة باستخدام الكاشف السريع وتحويل الحالات الإيجابية إلى وحدات العلاج،فضلاً عن المرور على مستشفيات(التأمين الصحي، بني سويف التخصصي، الحميات)،وتم التطعيم بطعم الكبد B بنسبة 92% من مرضى الغسيل الكلوي ،وبنسبة 93% من الفريق الصحي، بجانب تطعيم 85% مخالطين فيروس كبدي B

وفي مجال مكافحة الأوبئة والتطعيمات، فقد تم الإبلاغ عن 3 حالات (شلل رخو حاد وحمى وطفح جلدي)،ومتابعة 84 حالة قادمة من الخارج للاكتشاف الفوري للأمراض المعدية التي قد تكون مصاحبة للقادمين من الخارج ،بجانب الانتهاء من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، حيث تم تطعيم 566444 طفل بنسبة 101.2% ،فيما تم تسجيل 349 حالة أمراض معدية على برنامج النيدز"برنامج الترصد القومي للأمراض المعدية"،في حين تم إعطاء التطعيمات بواقع:2017 درن، 1687 صفرية، 1958 جرعة أولى،1891 جرعة ثانية، 2131 ثالثة، 1845 جرعة رابعة ، 2079 جرعة خامسة، و2159 جرعات منشطة

وقامت إدارة تنظيم الأسرة بتدريب 40 رائدة عن نوادي المرأة على مدار 3 أيام ، وتدريب 35 رائدة ريفية عن مبادرة الثلاثين ، فضلا عن المرور على 4 وحدات لمتابعة أعمال تنظيم الأسرة ، وتنفيذ 2016 ندوة تثقيفية بواسطة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية على مستوى المحافظة ، وعمل 90 زيارة للمناطق المحرومة من الخدمة بواسطى 15 عيادة متنقلة ، و16 لقاء جماهيري بواسطة مسؤولى إعلام الإدارات الصحية ،

وفي جانب صحة البيئة، فقد تم سحب 1097 عينة من محطات مياه الشرب والصرف الصحي ووحدات الغسيل الكلوى ، موزعة (168 شبكة وطارد جوفية ،و 924 شبكة مرشحة ،2عينات طارد للمبيدات، و3 عينات من الصرف الصحي والصناعي

وفي مجال التمريض"العلاجي"تم المرور الصباحي والمسائي على عدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة(الحميات ،الفشن ، جمعية الكلى ببني سويف،اهناسيا ، سمسطا،الرمد، الواسطى)،وتم التدريب علىرأس العمل على (التسجيل بالسجلات، تذكرة المريض R CP،معايير أمن وسلامة المريض،استقبال مريض قسم الاستقبال،الحقن الآمن،) بالمستشفيات التي تم المرور عليها،وعمل عدد 4 دورات بإجمالي 120 ممرضة على أقسام : العمليات والاستقبال والعناية

وفي مجال تمريض الرعاية الأساسية تم المرور على 7 وحدات صحية( الغمراوي،رعاية بني سويف، رعاية المرماح ،صفط الشرقية ، وحدة الهرم ، صفط الغربية)،بالإضافة إلى المرور على حملة شلل الأطفال ،وتم تدريب 50 ممرضة على تنمية مهارات الرعاية الأساسية والأعمال الإشرافية لمشرفات تمريض الوحدة ، حيث تم التدريب على رأس العمل خلال المرور الصباحي

وفي مجال الرعاية الأساسية فقد تم إعداد وإرسال البيان الأسبوعي للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسي إلى الوزارة، وبالنسبة لبرنامج رعاية غير القادرين والذي تم تعميمه على 210 وحدة صحية،حيث تم إنهاء إجراءات عدد 130 حالة للمرضى غير القادرين مابين (عمليات، أشعة، علاج، تحاليل)،وذلك بالتعاون مع جمعية الشابات المسلمات،فضلاً عن تسليم الدفعة الجديدة من الأطباء

وفي جانب التوعية والتثقيف الصحي والسكاني قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم23 ندوات تثقيفية للتوعية (بفيروس كورونا ،سرطان الثدي،الفيروسات الكبدية،الوقاية من أمراض الشتاء،الصحة الإنجابية،النظافة الشخصية،المخدرات،سوء استخدام العقاقير،التدخين، ختان الإناث ،الزواج المبكر،تنظيم الأسرة ،الأمراض المعدية)، بالإضافة إلى عمل دورة تدريبية في الفترة من 22 إلى 27 فبراير 2020،لعدد من الأطباء والصيادلة والتمريض والرائدات ومسؤولى التثقيف الصحي والاخصائيين الاجتماعيين من مختلف مراكز المحافظة ، في موضوعات عن كورونا، التدخين،المخدرات،الزواج المبكر، تنظيم الأسرة،صحة إنجابية ، سوء استخدام العقاقير ، ختان الإناث)،وقامت إدارة الثقافة الصحية بتنظيم 23 ندوة عن موضوعات( كورونا ، سرطان الثدي، الالتهاب الفيروسي سي،الأنفلونزا ونزلات البرد،سوء التغذية للأطفال،التهاب اللوزتين، النظافة العامة،السعال الديكي )

في حين قامت إدارة مكافحة العدوى بتدريب عدد 20 طبيب بشري بكافة مستشفيات المحافظة، وعقد دورة تدريبية تحت إشراف الإدارة العامة لمكافحة العدوى على الترصد لأقسام الرعاية المركزة والحرجة،بجانب المرور على عدد10 من وحدات الرعاية الأساسية ، وكذا المرور على بعض المستشفيات المركزية والنوعية ( التأمين الصحي ، اهناسيا، الصدر،سمسطا ،ناصر، الواسطى ، الرمد) ، فضلاً عن المرور على 2 منشأة خاصة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر لمتابعة مدى الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى

بينما قامت إدارة الخدمة الاجتماعيةبعمل ندوات توعوية وتثقيف صحي استهدفت 880مريضاً،وعمل مقابلة أولية لعدد 795 مريضاً، وقام الاخصائيون الاجتماعيون بتقديم الدعم لعدد 64 مريض درن وجذام،وعدد 500 مريض غسيل كلوي، علاوة على دعم 112 مريض بمستشفى الرمد من غير القادرين من خلال عمل نظارات طبية وعمليات عيون وتحاليل وأشعات طبية