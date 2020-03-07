949 مصابا بكورونا في فرنسا وظهور ثانى إصابة بين نواب البرلمان

أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان، اليوم السبت ، أنه تم التأكد من ثانى حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد - 19، بين نواب الجمعية الوطنية ، وذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت أن إجمالى عدد الحالات المؤكدة فى فرنسا حتى الآن بلغ حتى الآن 949 شخصًا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان للجمعية الوطنية الفرنسية القول إن حالة الإصابة الثانية بفيروس كوفيد – 19 هى لنائبة بالجمعية الوطنية ، ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل ، فيما أوضحت السلطات أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة نتيجة للفيروس .

وكان رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيراند قد أعلن أمس الأول الخميس ، عن أول حالة إصابة بين النواب البرلمانيين بفيروس كورونا المستجد وهى للنائب جون ليك ريزتر عن حزب "الجمهوريين"، وذلك بالإضافة إلى إصابة موظف في مطعم الجمعية الوطنية بالفيروس ، فيما يشتبه بإصابة حالة ثالثة وهى لموظف يعمل في مقهى الجمعية .

وتم اغلاق مطعم ومقهى البرلمان كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.