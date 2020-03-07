أعانى مرض السكر لأكثر من عشرة أعوام.. الآن أنا على أعتاب الستين. أعترف أننى غير قادر على تناول الأدوية بانتظام فعلى إلى جانب تناول دواءين للسكر.. وتناول دواء للضغط وآخر للكولستيرول وخامس للنقرس. ينصح طبيبى الآن بالتحول للإنسولين فهل هذا يعنى أن حالتى تسوء وأننى لن أعود لاستعمال الأدوية فى هيئة أقراص؟أكره تماما أن أعتمد على حقن الإنسولين وأشعر بإحباط شديد وغالبا سألجأ لتغيير الطبيب!



سيد عبدالمغنى ــ مدرس

من الأولى أن تغير أفكارك بدلا من تغيير الطبيب الذى بدا قادرا على علاجك بصورة جيدة على مدى أكثر من عشرة أعوام كما ذكرت. الطبيعى أن متابعة المريض بصورة قريبة يجب أن تؤدى إلى ملاءمات فى العلاج يستدعى التغيير من آن لآخر.

وفقا لوصفك لحالتك لا يمكننا علاج السكر بمنأى عن الضغط وارتفاع الكولستيرول والنقرس. رأى الطبيب فيما يتعلق بضرورة استعمال الإنسولين يعكس رغبته فى ضرورة الحفاظ على مستوى الجلوكوز فى الدم فى معدلات طبيعية ثابتة. من الواضح أن الأدوية التى تعودت تناولها لتحفيز خلايا البنكرياس على إفراز الإنسولين لم تعد تعمل بكفاءة غالبا لانحسار قدرة خلايا البنكرياس وربما لنقص فى عددها يتماشى مع العمر. الإنسولين فى تلك الأحوال أفضل وسيلة للحفاظ على مستوى السكر فى الدم الأمر الذى يشعرك بإحساس أفضل وحالة عامة نشطة.



هناك أيضا بعض العوامل الأخرى التى قد تتسبب فى ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم رغم تناول الأدوية مثل الزيادة فى الوزن، محدودية الحركة وعدم بذل الجهد البدنى بصورة مستمرة، تغيير فى العادات الغذائية، الإصابة بأمراض أخرى مزمنة كارتفاع الضغط أو حادة كالإصابة بالعدوى.



أيضا الضغوط العصبية والتعرض للأزمات النفسية لها أكبر الأثر على مستوى الجلوكوز فى الدم.



اللجوء للإنسولين ليس عقابا على عدم انتظامك فى الأدوية أو مصيرا محتوما بل يمكن استخدامه بصورة مؤقتة أو دائمة وفقا لاحتياجك إليه وطبيعة عمل البنكرياس مع التقدم فى العمر.