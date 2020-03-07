«المهندسين» تنظم دورة لتأهيل خريجي الهندسة لسوق العمل في دمياط

نظمت نقابة المهندسين بدمياط، دورة تدريبية بعنوان "المكتب الفني لإدارة المشروعات والمقابلة الشخصية" ضمن مبادرة لتدريب خريجي كلية الهندسة وتأهيلهم لسوق العمل، والتي أقيمت في مكتبة مصر العامة.

وقال المهندس محمد بحيري، عضو نقابة المهندسين بدمياط، أن الدورة تتكون من قسمين، القسم الأول شمل دراسة المصطلحات والتعريفات الخاصة بالمكتب الفني، ومراحل طرح وتنفيذ المشاريع، وكيفية إعادة عقد المقاولة، والمواصفات الفنية لبنود الأعمال، ومقايسة الأعمال والبرامج الزمنية والمستخلصات، بالإضافة إلى دراسة قانون البناء الموحد.

وأضاف أن القسم الثاني شمل التدريب على المقابلة الشخصية، والتدريب على مهارات التواصل، واعداد السيرة الذاتية، كما تمنح شهادات الدورة مجانًا، وشارك بالتدريب مهندس أحمد الهلف.