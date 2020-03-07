البحرين تبدأ إجلاء مواطنيها من إيران الثلاثاء

أعلنت البحرين اليوم الجمعة أنها تعتزم بدء نقل أول دفعة من مواطنيها المتواجدين في إيران الثلاثاء المقبل، نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في مدن الجمهورية الإسلامية وتصاعد انتشاره حول العالم.

وقال وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية اليوم إن العمل جارٍ مع كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ خطة الإجلاء للمواطنين البحرينيين في إيران لضمان وصولهم للمملكة "بأمان ووفق إجراءات احترازية محكمة من أجل سلامتهم"، حسبت أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأعلن المانع أنه سيجري نقل أول دفعة يوم الثلاثاء القادم كما أن "الجهود مستمرة لاستكمال مختلف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين".

وكشف المانع "أن جميع العائدين من إيران ضمن خطة الإجلاء سيتم اخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، وسيتم نقلهم لمراكز الحجر الاحترازي أو العزل والعلاج وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية".