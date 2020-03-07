ضبط 27 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بغرب بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية؛ ولضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية، ومواجهة صور وأشكال الغش التجاري كافة.

وفي هذا السياق، وبالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، تم اليوم السبت، ضبط 27 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وتحرير محضر برقم 2660لسنة 2020 جنح سمسطا، والتحقظ على كميات الدقيق المضبوطة، وإحالة الواقعة لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات المحافظ، وبالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن والجهات ذات الصلة من الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة، والتفتيش الدوري على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز، ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.