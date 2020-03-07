روسيا تعلق دخول القادمين من إيران اعتبارا من اليوم السبت بسبب كورونا

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أعلنت روسيا اليوم الجمعة تعليق مرور القادمين من إيران عبر حدودها، اعتبارا من اليوم السبت بسبب كورونا، حسبما أفادت وكالة " انترفاكس" الروسية للأنباء.

وقالت الحكومة الروسية في مرسوم: "الحديث يدور عن تعليق مرور مواطنين أجانب وأشخاص بدون جنسية قادمين من إيران بهدف التعليم أو العمل أو لأغراض شخصية وسياحية وكذلك من باب التراتزيت".

واستثنى القرار "مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وطواقم طائرات وأفراد الوفود الرسمية والأشخاص الذين حصلوا على حق الإقامة في روسيا".

وأوضح المرسوم أن القرار يهدف إلى "ضمان أمن الدولة وحماية الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل روسيا".

وأودى تفشي فيروس كورونا في إيران حتى الآن بحياة 107 أشخاص، وتجاوز عدد الإصابات 500ر3 حالة.