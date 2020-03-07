الإكوادور تستهدف حفر 24 بئرا نفطية جديدة

تعاقدت شركة النفط الإكوادورية التابعة للدولة بتروأمازوناس مع شركة شوانكينج دريلينج إنجنيرنج للخدمات النفطية من أجل حفر 24 بئرا جديدة بتكلفة تبلغ 148 مليون دولار في إقليم تامبوكوشا.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة بتروأمازوناس القول إن هذه الآبار ستزيد إنتاجها بمقدار 7500 برميل يوميا من حقل آي.تي.تي.

يذكر أن حقل آي.تي.تي هو أكبر حقل نفط تحت التطوير في الإكوادور.

ومن المنتظر وصول إنتاج الشركة بعد انتهاء تطوير الحقل إلى أكثر من 440 ألف برميل يوميا.

كان إنتاج الإكوادور من النفط قد وصل يوم 4 مارس الحالي إلى 538 ألف برميل يوميا، منها 406 آلاف برميل يوميا من إنتاج شركة بتروأمازوناس بحسب البيانات الرسمية.