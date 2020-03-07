تراجع أسعار عملات بيتكوين وريبل ولايتكوين المشفرة وارتفاع إثريوم

هبط سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1% منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة (بتوقيت نيويورك) ، ليصل إلى 9051 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة إثريوم الرقمية المشفرة ارتفع في المقابل بنسبة 9ر1% إلى 246 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 4ر1% إلى 24 سنت.

كما تراجعت عملة لايتكوين بنسبة 5ر1% إلى 62%.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 1ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9029 دولار إلى 9219 دولار.

ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 54% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017، وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.