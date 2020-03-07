قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن تقلبات الطقس مازالت مستمرة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية اليوم، وتصل إلى 21 درجة مئوية على معظم الأنحاء.

وأضافت أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح السبت، أن هناك شبورة مائية كثيفة على معظم الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، مع هدوء نشاط الرياح.

وأوضحت أنه بدءًا من الغد الأحد سنشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، فتصل إلى 26 درجة مئوية حتى يوم الاثنين، لكنها ستعاود الانخفاض من يوم الثلاثاء.

وشددت على الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، تجنبًا للإصابة بأمراض البرد، والتخفيف بشكل تدريجي حتى يوم 21 مارس.