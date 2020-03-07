قال الدكتور حسام رمضان، مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب، إن إجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، تبدأ بتوجه الفريق إلى الطائرة فور وصولها، للكشف على المسافرين.

وأضاف في تصريحات لغرفة أخبار فضائية «extra news»، صباح السبت، أن إجراءات الكشف على فيروس كورونا، تتضمن قياس درجة الحرارة أولًا، ثم التأكد من مكان إقامة المسافر، وإذا خالط مصابًا بالفيروس من قبل.

وتابع أنه بعد التأكد من المسافرين، يبدأ الفريق بتطهير الطائرة وأي مكان حولها، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أية حالة مصابة بفيروس كورونا، في المطار.

وأشار إلى أنه في حالة وجود اشتباه، يتم تحويل المصاب إلى مستشفى الحميات تحت الفحص، وتحديد الإجراءات التي تتم بعد ذلك.

وأوضح أنه تم تدريب العاملين في فريق الحجر الصحي فيما مضى، على التعامل في حال حدوث انتشار وباء، وتنفيذ نموذج محاكاه، مضيفًا أنه يتم تأهيل الفريق للتعامل الدقيق مع عملية التطهير.