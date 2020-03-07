مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل و«توك توك» بالمنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل، فيما أصيبت 3 سيدات، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، وتوكتوك، بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يتضمن بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، وتوك توك بناحية مركز أبو قرقاص، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وبالانتقال والأجهزة الأمنية تبين مصرع 3 مواطنين بينهم طفل، وهم: "محمد سيد عبد الرحيم" البالغ من العمر 39 عاما، "فاطمة صقر خليل" البالغة من العمر 35 عاما، و"محمد رمضان علي" رضيع.

كما تبين إصابة 3 سيدات هن: "سعدية عبده فرج" البالغة من العمر 40 عاما، "ميادة حمادة علي" البالغة من العمر 35 عاما، "عايدة صقر خليل" البالغة من العمر 30 عاما وجميعهم مقيمون بمركز أبو قرقاص.

وتم نقل الضحايا والمصابين إلي مستشفي الفكرية العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.