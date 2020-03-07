«الكف» تقدم فلكلورها الأسواني على مسرح الضمة 26 مارس

ينظم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية حفلا فلكلوريا لفرقة "الكف" الأسواني على مسرح "الضمة" التابع للمركز يوم 26 من مارس الجاري.

وتقدم الفرقة، بقيادة مؤسسها محمود الإدفاوي، فنان الكف الشعبي، باقة من "المواويل" التي تصف أحوال العاشقين وبعض الموضوعات الاجتماعية والبيئية في الحياة بشكل ارتجالي، ومن أبرز الأغاني التي ستدمها: "نبينا" و"ظلمتني الدنيا"، بالإضافة إلى باقة من"الفن الجعفري"من مدينة أسوان، على إيقاع الأكف والدفوف.

ويعد فن "الكف" الصعيدي واحدا من أشهر الفنون التراثية الشعبية في محافظات الصعيد، وهو يقدم أغان وموروثات شعبية، فيما تعتبر فرقة "الكف" الأسواني من أهم وأحدث الفرق التي ضمها مركز "المصطبة " للموسيقى الشعبية، بهدف إحياء فن مصري قديم، هو "فن الكف " الصعيدي الذي يعود إلى أيام الفراعنة وينتشر جنوب صعيد مصر، وبالأخص في قرى أسوان، والأقصر، وقنا.