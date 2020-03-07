بلومبرج: تحطم الطائرة الإثيوبية كان بسبب تصميم طرازها

قالت بلومبرج نيوز، أمس الجمعة، إن المحققين الإثيوبيين خلصوا بشكل مبدئي إلى أن تحطم طائرة من طراز بوينج 737 ماكس العام الماضي نجم عن تصميم الطائرة.

وأضافت بلومبرج نقلا عن مسودة تقرير يجري تداوله بين المشاركين في التحقيق، أن هذه النتائج لا تقول شيئا يذكر أو لا شيء على الإطلاق بشأن أداء شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أو طاقم الطيران وأن هذا أثار قلقا لدى بعض المشاركين في التحقيق.

وتابعت أنه من المحتمل أن تطلب الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل والتي تلقت نسخة من مسودة التقرير المبدئي تعديلات أو تقديم رأي مخالف.

ولم ترد شركة بوينج والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية على طلب للتعليق. ولم يتسن الاتصال بوزارة النقل الإثيوبية، وفقا لوكالة رويترز.

وكان تقرير مبدئي عن الحادث نشرته السلطات الإثيوبية في أبريل من العام الماضي قد قال إن قراءة خاطئة لأجهزة الاستشعار وأوامر تلقائية عديدة جعلت مقدمة الطائرة تتجه نحو الأسفل قد ساهمت في الحادث الدامي.

وتم وقف طيران الطائرة البوينج 737 ماكس على مستوى العالم منذ نحو عام بعد حادثي تحطم طائرتين من نفس الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا أسفرا عن مقتل 346 شخصا.