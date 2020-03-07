المالك والخمليشي يبحثان ترتيبات منح الإيسيسكو للأطباء الأفارقة

استقبل الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور عبد السلام الخمليشي، رئيس مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة أمراض الجهاز العصبي، حيث بحثا آخر الترتيبات والإعداد للاتفاقية المقرر توقيعها بين المنظمة والمؤسسة، لتنظيم منح الإيسيسكو لتدريب وتأهيل الأطباء الأفارقة في تخصصات جراحة المخ والأعصاب.

وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر المنظمة في الرباط، تم الاتفاق على تفاصيل منح الإيسيسكو للأطباء من الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، وتبلغ 10 منح سنويا للتدريب والتأهيل في مركز العلوم العصبية بالرباط، التابع لمؤسسة الحسن الثاني، وشروط الحصول على هذه المنح، والتي تبدأ اعتبارا من العالم الجاري.

كان الدكتور المالك قد أعلن عن هذه المبادرة خلال زيارة قام بها في شهر فبراير الماضي إلى مركز العلوم العصبية، لدعم جهود المركز في تدريب وتأهيل الأطباء من الدول الإفريقية للحصول على الشهادات العليا في تخصصات جراحة المخ والأعصاب، لخدمة مواطني دولهم في هذا التخصص الدقيق بعد عودتهم إليها، وهو ما رحب به الدكتور الخمليشي.

وأكد تقديره لدور الإيسيسكو الكبير في مجالات عملها بالتربية والعلوم والثقافة، وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية خاصة لتنظيم هذه المنح، والإعلان عن المعايير المطلوب توافرها في الأطباء الأفارقة الذين سيلتحقون بها.

يُذكر أن المركز الوطني المغربي للعلوم العصبية تم افتتاحه عام 2010، ويشكل مرجعا أنشأته مؤسسة الحسن الثاني، بالتعاون مع وزارة الصحة المغربية، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، لعلاج المصابين بأمراض الجهاز العصبي في مرحلته الحادة، وكان إنشاء المركز استجابة لرغبة أبدتها بعض المؤسسات الدولية، ومنها الفدرالية الدولية لجمعيات جراحي الدماغ والأعصاب، ومنظمة الصحة العالمية، والتي اختارت المغرب كمركز نموذجي لتدريب جراحي المخ والأعصاب الأفارقة.