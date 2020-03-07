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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابول إلى 33 شخصا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 5:45 م | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 5:45 م

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن هجوم على فعالية لإحياء ذكرى وفاة زعيم من طائفة الهزارة الشيعية بالعاصمة الأفغانية كابول، ارتفعت إلى 33 شخصا.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة ، نصرت رحيمي، أن 81 شخصا آخرين أصيبوا في ذلك الهجوم.

وفتح مهاجمان مسلحان بقذائف صاروخية "آر بي جي" وبنادق آلية، النار من مبنى مجاور على مئات الأشخاص، من بينهم سياسيون بارزون تجمعوا في غرب المدينة في فعالية لإحياء ذكرى وفاة عبد العلي مازاري، أحد كبار طائفة الهزارة الشيعية الأفغانية وزعيم حزب الوحدة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الدموي أمس الجمعة.


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