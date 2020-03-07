الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 7 ورصد 15 حالة مصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

وقالت الوزارة إنه جرى رصد 15 حالة جديدة مصابة بالفيروس ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الصحة أنه ومنذ ظهور الفيروس في الصين تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لرصده ومتابعته داخل الدولة والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع.

وتطبق الإمارات عدة إجراءات احترازية منها الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية.