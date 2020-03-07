الأهلي يخشى مفاجآت صن داونز في بريتوريا

فايلر يعتمد علي خبرة لاعبيه لتأكيد تفوقه وحسم التأهل.. موسيماني يسعى لتحقيق مفاجآة.. والجماهير تحفز اللاعبين علي الانتصار

يخوض الاهلي في الثالثة عصر اليوم ، مواجهة صعبة امام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا ، في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي حقق الفوز في الذهاب بهدفي علي معلول ، ويكفيه التعادل باي نتيجة او الخسارة بهدف ، لضمان التأهل للدور نصف النهائي في البطولة الافريقية ، كما يسعى الفريق لكسر الحاجز الذي وقف أمامه مؤخرا في المنافسة على اللقب لتعزيز رقمه القياسي بلقب تاسع في دوري الأبطال ، بعدما غاب عن منصة التتويج منذ 7 سنوات ، وكان اخر فوز حقق الاهلي باللقب عام 2013 على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ومن وقتها والفريق فشل في الصعود إلى منصة التتويج، رغم التأهل إلى النهائي عامي 2017 و2018، لكنه فقد اللقب أمام الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي.

ويزور الأهلي ، جنوب أفريقيا للمرة 11 في تاريخه ويأمل الشياطين الحمر في حصد أول انتصار على أرض البافانا بافانا ، بعدما بدأ المارد الاحمر اولي زياراته عام 1994 في كأس السوبر الإفريقي 1994 أمام منافسه التقليدي الزمالك وتلقى هزيمة بهدف نظيف ، وحل الأهلي ضيفا على صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001 ، وتعادلا بهدف لكل منهما ثم توج الأحمر في لقاء الإياب بالقاهرة بفوز ساحق بثلاثة أهداف ، وخرج الأهلي لمواجهة أياكس كيب تاون في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2005 ، وتعادل دون أهداف ، ثم تعادل مع صن داونز في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2007 بهدفين لمثلهما ، وتلقى الأحمر الخسارة أمام سوبر سبورت بهدف نظيف في إياب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال عام 2011 ثم حل ضيفا على أورلاندو بايرتس وتعادلا دون أهداف في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2013 ثم تقابلا مرة أخرى بنفس النسخة في ذهاب الدور النهائي، وتعادلا بهدف لكل منهما ، وخسر الأهلي أمام أورلاندو بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية عام 2015 ، كما تعادل دون أهداف مع بيدفيست ويتس في إياب دور الـ32 بدوري الأبطال عام 2017 ، وتلقى الاهلي هزيمة كبيرة على يد صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال.

ويبحث الاهلي ، عن اللا هزيمة امام الفريق الجنوب افريقي ، معتمدا علي كتيبة من اللاعبين الخبرة ، بجانب دهاء السويسري رينيه فايلر ، الذي يسعي لتحقيق الفوز الاول له مع الاهلي خارج ملعبه في الادوار الاقصائية للبطولة ، بعدما اخفق في الانتصار خلال دور المجموعات ، بالتعادل مع بلاتينيوم والهلال والخسارة من النجم الساحلي .

وشهدت تدريبات الفريق الاخيرة جاهزية جميع لاعبي الفريق للمشاركة في مباراة بما فيهم على معلول الذي عانى من إجهاد بسيطة في العضلة الأمامية لكنه تعافى منه .

وينتظر أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأمامه أحمد فتحي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدى افشة وجونيور اجايي وحسين الشحات ومروان محسن.

في المقابل ، يأمل صن داونز الذي فرض نفسه كواحد من القوى الكبرى في القارة بالسنوات الأخيرة منذ تتويجه بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في 2017، في تحقيق مفاجأة أخرى والاطاحة للعام الثاني علي التوالي بالأهلي ، خاصة وانه حقق الفوز بخماسية في اخر زيارة للأهلي لملعبه ، ويعتمد صن داونز على النكهة الأمريكية الجنوبية عبر البرازيلى ريكاردو ناسيمنتو والأورجوايانى جاستون سيرينو ، بجانب خبرة مدربه بيتسو موسيماني الذي اكد قدرته علي الفوز علي الاهلي بنتيجة تضمن له العبور لمربع الذهبي .

واعلن موسيماني ، ثقته في قدرات لاعبيه علي تسجيل هدفين على أرضه ووسط جماهيره في مباراة العودة.