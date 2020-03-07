الصليب الأحمر: نزوح عشرات آلاف بشمال اليمن دون طعام أو مأوى

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، نزوح عشرات الآلاف جراء تصاعد القتال مؤخرا شمالي اليمن، وأن الصراع هناك ترك هؤلاء النازحين دون طعام أو مأوى.

وأفادت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأن القتال المكثف على الخطوط الأمامية بين صنعاء ومحافظة الجوف شمال اليمن، أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص إلى محافظة مأرب، تاركا العائلات دون طعام أو مأوى أو رعاية صحية.

ولفت البيان إلى أنه يوجد في محافظة مأرب بالفعل عدد كبير من السكان النازحين احتياجاتهم هائلة، سواء كانوا من النازحين حديثًا أو المقيمين منذ فترة طويلة في المخيمات.

ونقل البيان عن مارياتريزا كاشيابوتي رئيسة البعثة الفرعية للجنة الدولية العاملة في مأرب قولها: "لقد قابلت أشخاصا ممن فروا إلى مأرب من جميع أنحاء البلاد، البعض هنا منذ أيام، والبعض الآخر منذ عدة أسابيع أو شهور أو سنوات.. فقط انضم المحظوظون منهم إلى العائلة والأصدقاء بينما أُجبر آخرون على ترك كل شيء وراءهم".

وتابعت: "مرارا وتكرارا يُجبر اليمنيون على الفرار، تاركين أحبائهم ومنازلهم وراءهم، محتفظين بأملهم فقط".

وشدد البيان على جميع أطراف النزاع بأن يعملوا على ضمان توفير إمكانية الوصول الآمن للعاملين الصحيين، مؤكدا أن المرافق الطبية يجب أن تظل مفتوحة وألا تُستهدف أبدًا أثناء العمليات العسكرية.

كما نقل البيان عن فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأدنى والشرق الأوسط قوله: "يجب حماية الموظفين الطبيين وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية".

وأضاف: "تتابع اللجنة الدولية الوضع عن كثب وتشعر بقلق بالغ إزاء تأثير القتال على المدنيين الضعفاء أصلا".

وحث البيان أطراف النزاع على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الممكنة لحماية المدنيين واحترامهم.