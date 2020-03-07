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إغلاق الملاهي والنوادي الليلية في لبنان بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 3:56 م | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 3:56 م

أصدر وزير السياحة اللبناني رمزي المشرفيّة تعميماً يطلب فيه من أصحاب الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامّة على الأراضي اللبنانية كافة، بايقاف العمل اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم الأحد 15 مارس الجاري.

ودعا المشرفية ، حسبما افادت صحيفة "الجمهورية" على موقعها الالكتروني اليوم ، المؤسسات السياحية كافة وبمختلف فئاتها إلى التقيّد بإجراءات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحّة العامّة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وكلّف أجهزة الرقابة والشرطة السياحية بتنفيذ مضمون التعميم الصادر.

وكان لبنان أعلن أمس عن تسجيل ست إصابات بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 22 .

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