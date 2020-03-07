«البرهان» يعلن مشروعا لإعادة هيكلة الجيش السوداني و«الدعم السريع»

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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، مشروع لإعادة هيكلة الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وقال البرهان، في كلمة خلال حفل تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدعم السريع في الكلية الحربية بالعاصمة الخرطوم إنه "في سبيل تطوير القوات المسلحة وقوات الدعم السريع سنسعى جميعا إلى إعادة صياغة هذه القوات وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية وبما يتوافق مع المهام التي أنشئت من أجلها"، وفقا لموقع الراكوبة نيوز السوداني.

وأضاف البرهان: "نقف كل مرة لإعادة تنظيم قواتنا ونعيد ترتيبها بما يتوافق مع الدستور وبما يتوافق مع متطلبات ومهام هذه القوات".

وتابع: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة بعد المرحلة الانتقالية ننظر إلى أن تكون لدينا قوات محترفة متخصصة تؤدي مهامها بالطريقة الوطنية وتخدم مصالح الوطن".

ولم يذكر البرهان تفاصيل إضافية حول خطة "إعادة صياغة" الجيش وقوات الدعم السريع.

من جانبه، عرض نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على القوى السياسية التوقيع على ميثاق شرف لحماية الديمقراطية في البلاد.

وقال حميدتي، في كلمة له خلال الحفل: "نحن في عهد ثورة ديسمبر المجيدة، فإن من أوجب واجبات القوات المسلحة والدعم السريع حماية العملية الديمقراطية وصولا بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة ينتخب الشعب فيها قياداته بإرادة حرة".

وهيكلة القوات النظامية بالسودان واحدة من مهام الفترة الانتقالية، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل من العام الماضى، الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.