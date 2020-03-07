أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس "كوروناط المستجد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفياتها من الجنسية الصينية تبلغ إحداهما من العمر 38 عاما والثانية لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وبذلك يكتمل شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس في الإمارات؛ ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات حتى الآن.

وأشارت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت - إلى رصد 15 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.. موضحة أنها رصدت 13 إصابة جديدة بالفيروس من خلال الإبلاغ المبكر تعود لجنسيات مختلفة، إلى جانب إصابتين تم رصدهما من خلال التقصي النشط والمستمر تم التعرف عليهما من خلال فحص المخالطين للإصابات التي أعلن عنها مسبقا في سباق "طواف الإمارات".

وأوضحت أنه تم حصر 5 حالات مخالطة لحالات مؤكدة ضمن برنامج التقصي النشط وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

وأكدت "الصحة الإماراتية" أنه ومنذ ظهور فيروس "كورونا" في الصين تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لرصده ومتابعته داخل الدولة والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية.