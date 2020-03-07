عاشت البريطانية حواء ماكدونيل البالغة من العمر 72 عامًا الأسبوع الماضي حالة من السعادة بعد أن استعادت قطها ميسي الذي فقدته منذ 11 عامًا عبر الصدفة.

في أبريل من عام 2009، خرج القط من سيارة ماكدونيل عبر فتحة السقف التي غفلت المرأة عن إغلاقها قبل ذهابها إلى أحد المتاجر لشراء الحليب أثناء الذهاب في رحلة مع القط الأليف، وفوجئت حينما عادت للسيارة أن ميسي اختفى.

على مدار سنوات، ظلت العجوز التي كانت تعمل حلاقة للشعر تبحث عن القط في برمنجهام وهي المدينة التي تعيش فيها بمفردها مع القط، ولكنها لم تجد له أي أثر وفقدت الأمل وأكملت حياتها على أن ميسي لم ينجو لأنه أصبح يعيش في الشارع وهو بذلك لن يجد طعام أو مأوى.

وقبل عودة ميسي بفترة قريبة وجده بعض سكان القاعة الخضراء وهي إحدى مناطق المدينة وكان يعيش بين القمامة وأطلقوا عليه اسم "قط الممر"- وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وقرر زوجان استضافة القط لعدة أيام لأنه كان في حالة صحية سيئة من قلة الطعام والمعانأة من الحشرات التي ملئت جسده، ولكنهم قاموا بنقله إلى مركز إنقاذ الحيوانات للعناية به.

وفي 22 فبراير الماضي، أخذ كلير ديفيس مالك أحد مركز الإنقاذ -البالغ من العمر 46 عامًا- القط الهزيل إلى طبيب بيطري للكشف عليه ومعرفة حالته الصحية ومنحه العلاج بالكامل.

وخلال فحص الطبيب وديفيس للقط وجدوا سلسلة صغيرة مدون عليها عنوان "حواء"، وعلى الفور تواصلوا معها وأرسلوا إليها ميسي بعد أسبوعًا من العلاج وهي المدة التي استعاد فيها صحته.

وبمجرد أن رأت حواء قطها، أكدت لمالك مركز الإنقاذ أنها مرت بوقت عصيب للغاية منذ اختفاء ميسي لأنها لا تعيش مع أحد في المنزل غيره وظنت أنه لم يعد على قيد الحياة ولأنه حيوان أليف من الصعب نسيانه لم تفكر في شراء قط آخر يساعدها على تخطئ ألم العيش وحيدة.