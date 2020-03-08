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وسائل إعلام: إيطاليا تدرس إغلاق لومبارديا وأقاليم أخرى بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 11:56 م | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 12:16 ص

أعلنت وسائل إعلام إيطاليا أن الحكومة هناك تدرس حاليا إغلاق إقليم لومبارديا وأقاليم أخرى في الشمال بسبب انتشار فيروس كورونا فيها.

وقالت وكالة أنسا للأنباء وغيرها من وسائل الإعلام الإيطالية مساء اليوم السبت إن من الممكن أن يفرض حظر على الخروج والدخول إلى الأقاليم التي أصابها المرض بشدة مثل لومبارديا بما فيها مدينة ميلانو ذات الملايين من السكان وكذلك أحد عشر إقليما آخر.

وذكرت أنسا أن هذا الإجراء يتم الإعداد له وفق مسودة حكومية ما يزال من الممكن تعديلها.

ومن المرجح أن يشمل الإجراء أيضا مناطق في أقاليم بيمونت وفينيتين وإيميليا- روماننا وماركن.


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