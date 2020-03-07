النقض تلغي حكم المشدد لأب ونجليه لاتهامهم بالشروع في القتل العمد

المحكمة: تعديل «الجنايات» لقيد ووصف التهم لا يكون إلا خلال الجلسات



قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمد سعيد، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة متهم ونجليه الاثنين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بالشروع فى القتل العمد.

وانتهت المحكمة إلى أن حكم الإدانة بني على إجراء باطل في إعادة المحكمة لقيد ووصف التهم المنسوبة للمتهمين في حيثيات حكمها دون أن تلفت نظر الدفاع أثناء انعقاد جلسات المحاكمة لذلك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2015 بمحافظة الدقهلية عندما اتهمت النيابة العامة «ا.ع»، ونجليه «ح»، و«م»، بالشروع في قتل المجني عليهما، «م.ع»، و«ا.م» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن توجهوا لمنزلهما على إثر خلافات قديمة بينهم، وطعنوه بأسلحة بيضاء «سكاكين»، فأحدثوا به عدة إصابات إلا أن سعيهم في قتله قد خاب؛ لتداركه العلاج، لتعاقبهم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات، وهو الحكم الذي لم يلقِ قبولهم فطعنوا عليه أمام النقض.

وألغت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات المشار إليه، وقالت في حيثياتها إن حكم الجنايات بُني على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب إلغائه، موضحة أن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهمين بوصف أنهم ارتكبوا جريمة الشروع في قتل المجني عليهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إلا أن حكم الجنايات استبعد نية القتل وانتهى إلى إدانتهم بجريمة إحداث عاهة مستديمة.

وأضافت المحكمة أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الأخيرة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى المتهمين، ولم تلفت نظر الدفاع إليها أثناء الجلسات ليتمكنوا من المرافعة على هذا الأساس، مما يُعد إخلالا بحق الدفاع.

وأشارت المحكمة إلى أن التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأ عنه إحداث عاهة مستديمة، لايعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة للمتهمين فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الموضوع إجراؤه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة نفسها عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولفتت المحكمة النظر إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات من تعديل للتهمة المسنجة للمتهمين، هو إجراء لا تملكه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى؛ لأنه لايقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة للمتهمين لم تكن موجودة فى أمر الإحالة، وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير المتهمين جدلا فى شأنها.

وأكدت المحكمة أن حكم الجنايات جاء مبنيا على إجراء باطل وأخلّ بحق الدفاع، مشددة على أن القانون لا يخول لمحكمة الموضوع أن تعاقب متهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، لتقضي بإلغاء الحكم وإعادة القضية مجددا لمحكمة الجنايات لإعادة النظر فيها.