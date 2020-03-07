أعانى من قصر النظر منذ صغرى وأستعين بنظارة طبية للمسافات والقراءة. أثار قلقى فى الشهور الماضية تغيرات طرأت على نظرى اضطرتنى لتغيير النظارة مرتين خلال ستة أشهر فهل يرتبط قوة الإبصار بالعمر إذ إننى بلغت الأربعين من عمرى منذ أيام؟

أحمد سليم ــ القاهرة



ارتباط التقدم فى العمر بتراجع حدة الإبصار وارد فى حدود طبيعية معروفة ومحدودة يمكن الحكم عليها بالاستعانة بإخصائى لأمراض العيون. الاهتمام بالعين أمر واجب ومراجعة متخصص مرة سنويا قد يحمى الإنسان من مخاطر محتملة قد تعلن عن نفسها فجأة بدون مقدمات كارتفاع ضغط العين الجلوكوما الذى قد يقود إلى فقد الإبصار نتيجة الضغط على العصب البصرى.

أما ما تعانى منه فقد يكون مفيدا أن تجرى تحليلا لتقدير نسبة السكر فى الدم وما يتبعه من تحاليل تفيد إذا ما كنت تعانى من أعراض مرض السكر أم لا خاصة أن احتمالات الإصابة به تبدأ عند تلك المرحلة من العمر.

تذبذب مستوى السكر (الجلوكوز) فى الدم بالانخفاض أو الارتفاع وعدم الثبات عند النسبة الطبيعية والتى يتراوح بين ٨٠ مجم ــ ١١٠ مجم عند قياسها بعد صيام ٨ ساعات قد يكون هو السبب الأول لتغير مقياس النظر فلا يستقر على حال. لذا من الحكمة أن يبدأ الإنسان بمراجعة مستوى السكر وإجراء تحليل الهيموجلوبين السكرى وهو تحليل يمكنه قياس متوسط السكر فى خلايا الدم الحمراء خلال الثلاثة أشهر السابقة للتحليل. لذا أنصح بأن تجرى تحليلات الدم وأن تتأكد من ثبات مستوى الجلوكوز فى الدم قبل أن تفكر فى تغيير النظارة لمرة قادمة.

لا بأس أيضا بإجراء كشف طبى باطنى والتأكد من أنك لا تعانى من أعراض أنيميا الدم أو نقص بعض من الفيتامينات المهمة خاصة فيتامين أ.