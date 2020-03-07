فلادان يعرب عن سعادته بعد الفوز الأول مع أهلي جدة بالدوري السعودي

أعرب الصربي فلادان ميليوفيتش المدير الفني لنادي أهلي جدة، عن سروره بتحقيق فريقه الفوز على الفيحاء 1/ صفر، في أول مباراة له كمدرب للفريق، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال ميليوفيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حققنا انتصارا هاما للغاية وتحدثت مع اللاعبين قبل بداية المباراة عن أهمية تحقيق الفوز في تلك المواجهة".

وأضاف: " نحتاج للعمل على الجانب البدني بشكل كبير، نلعب مباراة كل ثلاثة ايام وسنقوم ببرنامج بدني لعدد من اللاعبين خلال الأيام القادمة".

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 27 نقطة.