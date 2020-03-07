رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار شرم الشيخ لمواجهة كورونا

تفقد محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مطار شرم الشيخ الدولي، للاطمئنان على سير العمل، وحركة التشغيل بالمطار، والوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي يتبعها المطار ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكان في استقباله الطيار خالد عبدالسلام مدير مطار شرم الشيخ.

واطلع رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات، خلال زيارته على إجراءات الفحص الطبي، المتبعة مع السائحين القادمين على متن الرحلات الجوية، خاصة من الدول التي انتشر بها الفيروس.

واطمأن رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات، على التدابير الصحية، وطرق التدقيق الاحترازية المتبعة، لمواجهة الفيروس المستجد عن طريق تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، ودرجات الوقاية بالمطار، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وشدد محروس، على جميع العاملين بمطار شرم الشيخ، بضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة.