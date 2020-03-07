وكيل «تعليم الإسكندرية» يفتتح قوافل المراجعات المجانية لطلاب الثانوية

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افتتح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، قوافل المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة الشهيد اللواء خالد كمال عثمان الثانوية للبنين بإدارة شرق التعليمية.

وأكد وكيل "تعليم الإسكندرية" أن مبادرة القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة تأتي في إطار رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ومحاربة الدروس الخصوصية، ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أفضل معلمي الإسكندرية، ويتكفلون بالمطبوعات للطلاب دون مقابل.

ونوّه "الديب" إلى أن هذ المجموعات المجانية للطلاب من جميع الإدارات، وأنه قام بتكليف جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بتفعيل هذه المجموعات لتغطية جميع مناطق الإسكندرية كاملة.