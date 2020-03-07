مقتل وإصابة 16 مسلحا من طالبان في هجوم على قوات الأمن الأفغانية شرقي البلاد

تصدت القوات الأمنية الأفغانية لهجوم شنته عناصر حركة طالبان في إقليم "لغمان" بشرقي أفغانستان؛ مما أسفر عن مقتل 6 من مسلحي الحركة وإصابة 10 آخرين.

وأصدر فيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الأفغاني بيانا أوضح خلاله أن مجموعة كبيرة من عناصر طالبان هاجمت نقطة أمنية لقوات الشرطة في إسلام آباد، وتمكنت القوات الأمنية من صد الهجوم؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي حركة طالبان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

ولم تعلق حركة طالبان على بيان الجيش الأفغاني حتى الآن.. فيما يأتي ذلك بعد أيام من توقيع الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق سلام، مما يمهد الطريق للوصول لتسوية سياسية.