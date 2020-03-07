قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، إن أسعار الأدوات المكتبية ولعب الأطفال لن تزداد؛ في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم بانتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء السبت، أن «الشركات الصينية أنهت العمل نهاية العام الماضي قبل موسم الإجازة الصينية التابع إلى التوقيت القمري»، مشيرًا إلى أن ظهور كورونا كان متزامنًا مع الإجازة.

وعن فانوس رمضان، أشار إلى أن مصر بدأت في صناعة جسم الفانوس كصناعة تكميلية، واستيراد الأسطوانة الداخلية للفانوس من الصين، ذاكرًا أن الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بإشراف الدكتورة نيفين جامع، كرئيسة جهاز تنمية المشروعات سابقًا، واضح في الأدوات المكتبية ولعب الأطفال.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 3070 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 102 ألف إصابة.